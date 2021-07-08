РИАМО - 8 июл. С августа в Москве заработает комплексная информационная система «Аналитика работы такси». Ее цель - контролировать график работы водителей и не допускать переработок, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«С 1 августа мы запускаем комплексную информационную систему «Аналитика работы такси» (КИС АРТ), которая нацелена на то, чтобы контролировать именно режим работы и отдыха водителя. Чтобы водитель не уставал, не перерабатывал и, соответственно, оказывал для пассажиров-москвичей безопасную услугу», - сказал Пронин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что каждый водитель получит свой персональный электронный паспорт. Таксист должен будет зарегистрироваться в системе, заполнить свои анкетные данные, после чего система сквозным образом будет распределять заказы через агрегаторы, используя уникальный номер. Если водитель работает с несколькими агрегаторами, то система автоматически не позволит принимать заказы после определенного времени.

С 1 августа информационная система «Аналитика работы такси» также заработает в Московской области.

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