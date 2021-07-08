РИАМО - 8 июл. Почти 8 тыс. столичных заведений общественного питания перешли на систему приема гостей по QR-кодам, сообщает ТАСС.

«О работе в «бесковидном» формате заявили на i.moscow более 7,8 тыс. из 15,6 тыс. заведений общественного питания, в том числе рестораны, кафе, фудкорты, бары, караоке и т. д. Так, зоны Covid-free появились в каждом районе Москвы», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он добавил, что в столице продолжается надзор за соблюдением санитарных мер в заведениях общепита.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом (действует 3 дня).

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве могут обслуживать посетителей без QR-кодов до 1 августа включительно.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Более 3,2 млн человек привились в Москве от коронавируса. Жители мегаполиса могут привиться во всех районах города в удобное время.

- 109 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии умерли 23 328 человек.

- В Москве не будут вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. Некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, возобновят работу.

- В Москве ежедневно прививают 100 тыс. человек от коронавируса. Ситуация с распространением Covid-19 постепенно стабилизируется.

- Веранды кафе в Москве продолжат работать без QR‑кодов по 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль.

- Проценко рассказал, как жара влияет на осложнения от коронавируса:

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

- Еще 6805 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2 046 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек.

- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появление суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.