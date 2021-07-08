РИАМО - 8 июл. Гигантский блокирующий антициклон, или «парниковый котел», пятые сутки господствует над европейской частью России. Он принес с собой томительный зной без единой капли дождя, сообщает РИА Новости.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, такая метеоситуация продлится еще 5-6 суток.

«Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. Наш «парниковый котел» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев», - сказал Тишковец.

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