РИАМО - 8 июл. Москва активно развивает инфраструктуру для электромобилей и предлагает льготы для владельцев такого транспорта, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«В рамках проекта «Энергия Москвы» каждый человек может приобрести себе электромобиль, не платить транспортный налог, не платить за парковку, заряжаться бесплатно», - сказал Пронин в интервью телеканалу «Москва 24».​

Он добавил, что к концу 2023 года в столице будет насчитываться 600 современных зарядных станций для электромобилей.

Ранее Пронин сообщил, что столичные власти планируют закупать по 500-600 электробусов ежегодно, чтобы к 2030 году заменить весь парк наземного городского транспорта на экологически чистый. В 2022 году в столице запустят водородные электробусы.