РИАМО - 8 июл. Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган и депутат Госдумы Михаил Терентьев встретились с жителями Протвина и обсудили с ними меры поддержки инвалидов, сообщает пресс-служба Когана.
Терентьев разъяснил собравшимся изменения законодательства в сфере социальной поддержки. Так, медико-социальная экспертиза в России станет более человекоориентированной, изменится порядок получения инвалидности - по ряду серьезных заболеваний ее можно будет получить заочно.
Кроме того, упростится процедура получения пенсии по инвалидности, а сроки рассмотрения и оформления необходимых для этого бумаг сократятся с нескольких месяцев до недели.
Коган рассказал жителям Протвина о действующих в Подмосковье мерах поддержки инвалидов и новых социальных объектах, которые скоро появятся в регионе. Он также отметил важность активного диалога жителей с властью.
Он также назвал встречу полезной, поскольку на ней было выдвинуто множество социальных инициатив.
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