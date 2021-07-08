РИАМО - 8 июл. Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган и депутат Госдумы Михаил Терентьев встретились с жителями Протвина и обсудили с ними меры поддержки инвалидов, сообщает пресс-служба Когана.

Терентьев разъяснил собравшимся изменения законодательства в сфере социальной поддержки. Так, медико-социальная экспертиза в России станет более человекоориентированной, изменится порядок получения инвалидности - по ряду серьезных заболеваний ее можно будет получить заочно.

Кроме того, упростится процедура получения пенсии по инвалидности, а сроки рассмотрения и оформления необходимых для этого бумаг сократятся с нескольких месяцев до недели.

Коган рассказал жителям Протвина о действующих в Подмосковье мерах поддержки инвалидов и новых социальных объектах, которые скоро появятся в регионе. Он также отметил важность активного диалога жителей с властью.

«Очень много вопросов было связано с социальными льготами и выплатами, созданием необходимых условий для обучения детей и взрослых с ограниченными возможностями, а также вопросом прожиточного минимума для членов семьи, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. Сейчас в этом направлении есть перекосы. Жители совершенно справедливо требуют от нас рассмотреть эти проблемы, разобраться с ними», - резюмировал Коган.

Он также назвал встречу полезной, поскольку на ней было выдвинуто множество социальных инициатив.