РИАМО - 8 июл. Руководство подмосковной полиции назначило служебную проверку в отношении начальника отдела МВД РФ по г. о. Егорьевск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию», - говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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