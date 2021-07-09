РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. В подмосковном Домодедове с пятницы будет ограничено движение на участке муниципальной автодороги в деревне Угрюмово, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Движение ограничат от асфальтированной дороги Чеховского городского округа до деревни Угрюмово вдоль СНТ «Угрюмово-2». Это связано с аварийным состоянием моста через реку Лютерку.

Также с 08:00 9 июля до 23:00 11 июля движение ограничат на участке автомобильной дороги по улице Ленинской в микрорайоне Центральный от дома №17/1 до пересечения с Кутузовским проездом в связи с проведением ремонтных работ.