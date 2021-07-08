РИАМО - 8 июл. Центральный академический театр Российской Армии завершил 91-й театральный сезон рекордным количеством премьер. На трех сценах были поставлены восемь спектаклей, сообщает пресс-служба театра.

На Большой сцене представили постановки «Леди на день» и «Запасной богатырь», на Малой - «На всякого мудреца довольно простоты» и «Третья ракета», на Экспериментальной - «Балаган», «Баба голубиная», «Невойна. Эпизоды» и «Русланова».

Премьеру спектакля по произведениям Михаила Зощенко «Не может быть!» в постановке Глеба Черепанова перенесли по техническим причинам на начало нового сезона – 29, 30 сентября 2021 года.

По словам директора Театра Армии Ивана Чурсина, зрителей ждет самая масштабная постановка сезона. В спектакле задействована почти вся труппа. Художник-постановщик Анастасия Глебова и художник по костюмам Константин Шамрин смогли передать дух 20-х годов прошлого столетия посредством грандиозных декораций и костюмов. Яркие музыкально-танцевальные номера поставила хореограф Ольга Якименко.

«В это непростое время, когда все устали от пандемии, нам было важно выпустить такой спектакль — яркий, духоподъемный и полный доброго юмора и надежды. «Не может быть!» — пример зрительского театра в самом лучшем смысле слова. Это театр, где зрителю не будет скучно, где он сможет отвлечься от сложностей и забот, так что очень ждем премьеру в новом сезоне», — сказал Чурсин.

В этом году Театр Российской Армии отпраздновал свой 91-й год со дня основания. Накануне торжественной даты в фойе театра заложили памятную звезду, посвященную народной артистке СССР Нине Сазоновой.

Этим ярким событием минувший сезон не ограничился. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получила народная артистка СССР Людмила Чурсина. Награду за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 20 июля актриса отпразднует свое 80-летие.

Актеры театра Алиса Богарт, Инна Серпокрыл и Константин Денискин получили звания заслуженных артистов России, а Ольгу Герасимову отметили за лучшую женскую роль в спектакле «Барабанщицы», поставленном Борисом Морозовым. Актрисе вручили диплом на международном фестивале-конкурсе национальных театров.

Не менее ярким и продуктивным будет для театра межсезонье. С 13 по 15 августа здесь пройдет Мастерская молодой режиссуры «Достоевский рядом». Среди участников студенты ГИТИСа Филипп Виноградов (курс Дмитрия Крымова), Ирина Васильева и Сергей Тонышев (курс Сергея Женовача), студенты ВТУ им. М.С. Щепкина Григорий Быстрицкий (курс Владимира Драгунова) и Артур Мафенбайер (курс Юрия Еремина), а также студент ВШСИ Константина Райкина Александр Плотников (курс Камы Гинкаса). Они представят свои работы по произведениям Достоевского «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Униженные и оскорбленные» и «Преступление и наказание».

На сентябрь запланирована работа внутренней актерско-режиссерской лаборатории. Ее участники – актеры театра - представят эскизы новых спектаклей.

Август и сентябрь труппа Театра Армии проведет на гастролях. В рамках культурных мероприятий министерства обороны РФ спектакли из репертуара увидит Екатеринбург, Новосибирск, Абакан и Кызыл.

Федеральная государственная программа «большие гастроли» позволит театру с 8 по 10 сентября поменяться сценами с театром «Самарской площади». Московская труппа привезет в Самару «Бабу голубиную», «Метод Гронхольма» и «Омлет», а самарская – покажет постановки «Кавказский меловой круг», «Ревизор», «Русский и литература».

Новый сезон откроется 29, 30 сентября 2021 года. На Большой сцене зритель увидит официальную премьеру спектакля «Не может быть!», а на малой - премьеру постановки «На всякого мудреца довольно простоты» режиссера Андрея Бадулина по пьесе Александра Островского.