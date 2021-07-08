РИАМО - 8 июл. С начала года на территории Подмосковья «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию 6 газопроводов, проложенных в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Более 900 жителей региона получили доступ к газу, сообщает пресс-служба компании.

Новые газопроводы по программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» появились в поселке Клюквенный городского округа Щелково, в селе Речицы Раменского городского округа, в деревне Пасильево Можайского городского округа, в деревнях Подрядниково и Демидово городского округа Егорьевск. В городском округе Клин два газопровода-связки реконструировали.

Новые газораспределительные сети протянулись белее чем на 16 километров.

«Сейчас Мособлгаз выполняет строительно-монтажные работы в 24 населенных пунктах: в Истре, Зарайске, Балашихе, Одинцове, Чехове и других городских округах Московской области», - пояснил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Всего за год планируется газифицировать 50 населенных пунктов и подключить к газу 10 тысяч человек.

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