РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Строительство четырехэтажной пристройки к школе №6 на 550 мест в микрорайоне Саввино Балашихи завершилось на 70%, все работы планируют закончить до конца текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Он осмотрел ход строительства объекта, который возводится за счет средств инвестора.

«Здание находится в хорошей степени готовности и составляет около 70%. Одновременно ведутся работы по благоустройству территории – заливка плит под спортивные площадки. Внутри школы идет монтаж инженерных сетей, электропроводки, системы вентиляции, отделка классов, столовой, актового и спортивного залов», - сказал Ефимов.

Он добавил, что открытие второго здания позволит разгрузить существующую школу и перевести в ней обучение в одну смену.

По словам директора школы Людмилы Кузнецовой, в новом здании будет 22 класса, оно рассчитано на 550 учащихся.

«Для нас важно, что классы будут оснащены необходимым учебным оборудованием - химия, физика, технология, информатика – эти предметы востребованы у наших старшеклассников», - пояснила Кузнецова.