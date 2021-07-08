РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья проводит проверку хода строительства производства по изготовлению вакуумных пробирок для забора венозной крови на шоссе Энтузиастов в Балашихе, проверку планируют завершить 16 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строительство ведется в графике, застройщиком выступает АО «Научно-исследовательский инженерный институт», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Он добавил, что проверка Главгосстройнадзора продлится до 16 июля. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделка.

Согласно проекту, в здании на площади порядка более 1,1 тыс. кв. м. будут производить 86,4 млн пробирок в год. Открытие предприятия позволит создать 21 рабочее место в муниципалитете.

Завершить строительство планируют в сентябре текущего года.