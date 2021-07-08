РИАМО - 8 июл. Движение поездов на участке Сокольнической линии московского метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево» приостановят с 17 июля по 8 августа из-за строительства Большого кольца, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В период закрытия участка на станции «Проспект Вернадского» будут строить пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Сейчас на месте будущего перехода находятся кабели, которые предстоит отключить и переложить. Для проведения работ необходимо остановить движение поездов и отключить контактный рельс.

На время закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Также москвичам рекомендуют пользоваться МЦК, станциями Калужско-Рижской и Солнцевской линий. Автобусы регулярных маршрутов до этих станций будут ходить чаще, для этого в прилегающих районах изменят схему движения.

Юго-западный участок Большого кольца метро планируется запустить в сентябре. Ожидается, что благодаря этому на станции «Проспект Вернадского» станет свободнее почти на 15%. Южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий должны разгрузиться на 15-18%.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>