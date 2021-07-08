РИАМО - 8 июл. С начала 2021 года в Москве привились от клещевого энцефалита 34 828 человек, из которых 13 951 ребенок. Это в 3 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Бесплатные профилактические прививки рекомендуется делать тем, кто планирует выезжать за пределы столичного региона на эндемичные по энцефалиту территории. В Москве клещевой вирусный энцефалит не распространен.

При выявлении клещей в природных зонах столицы выдаются предписания на акарицидные обработки. С начала сезона в Москве таким образом обработали 4431,71 га территорий.

Обращаемость по поводу укусов клещей в Москве не превышает среднемноголетние значения. Более 60% зарегистрированных укусов произошло на территории Московской, Тверской и Тульской областей. В Москве единичные случаи зафиксированы при посещении парков в Северном Тушине, Кускове, лесопарка «Лосиный остров», а также в Зеленограде и ТиНАО.

При укусе клеща специалисты рекомендуют сразу же обратиться к врачу. Клеща необходимо аккуратно снять и передать на исследование в лабораторию.

Сезон клещей: как защититься и что делать при укусе>>