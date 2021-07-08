РИАМО - 8 июл. Ежедневно одним автомобилем каршеринга в Москве пользуются 7-8 человек, всего в системе задействованы 25 тыс. машин. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«Одним автомобилем каршеринга в день пользуются 7-8 человек. Это означает, что 7 или 8 человек могли не пользоваться своим личным транспортом, а воспользовались одним автомобилем. В системе такси в среднем автомобилем пользуются от 13 до 15 раз», - сказал Пронин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что город субсидирует операторов каршеринга и такси. Так, за 9 лет на развитие таксомоторных перевозок были выделены субсидии на общую сумму 1 млрд рублей.​

Каршеринг представляет собой вид краткосрочной аренды машины с поминутным тарифом. В основном его используют для коротких внутригородских поездок.

Также Пронин рассказал о реализации в Москве проекта народного каршеринга, который получил название «Рули».

«Проект сейчас тестируется, пилотируется. Что это такое? Это когда вы, имея свой личный транспорт, можете сдать его в небольшую аренду за плату или услугу, на своих условиях и определенному кругу - тому кругу, которому вы доверяете», - пояснил Пронин.

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