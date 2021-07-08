РИАМО - 8 июл. Столичные власти планируют закупать по 500-600 электробусов ежегодно, чтобы к 2030 году заменить весь парк наземного городского транспорта на экологически чистый. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, в городе уже курсируют более 600 электробусов. К концу этого года парк московских электробусов достигнет 1 тыс. единиц.

«В следующем году мы планируем купить еще 500 или 600 электробусов, и так каждый год. К 2030 году мы планируем, что парк московского наземного транспорта будет полностью «зеленый», экологически чистый на 100%», - сказал Пронин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что параллельно с закупкой электрического общественного транспорта в городе решается вопрос с зарядными станциями. Сейчас в Москве расположены 129 таких устройств, к концу 2023 года их количество достигнет 500 штук.​

Также Пронин рассказал о планах запустить в Москве водородные электробусы, заряда которых будет хватать на продолжительное время.

«К середине 2022 года, сентябрю 2022 года мы создадим новый проект водородного электробуса или водоробуса. Это 100% экологически чистый транспорт. Водородное топливо, водородные технологии – это следующий тренд за электробусом или за простым электричеством», - сказал Пронин.

Первые электробусы были запущены на территории Москвы в 2018 году. Они оснащены климат-контролем, медиаэкранами и разъемами для зарядки смартфонов. Электробусы также приспособлены для инвалидов и родителей с колясками.

Благодаря замене обычных автобусов на электробусы в 2020 году в Москве удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух примерно на 400 т.

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