РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В подмосковном Домодедове в День семьи, любви и верности поздравили три семейные пары, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Семьи Шутовых, Мурзиных и Анисимовых поздравили глава Домодедова Александр Двойных, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Супруги Шутовы Владислав Дмитриевич и Кира Александровна празднуют 60-летие семейной жизни. Супруги Мурзины Викентий Петрович и Галина Федоровна – празднуют 50-летие. Семья Анисимовых – многодетная. Павел и Светлана воспитывают троих детей – Тимофея, Полину и Прохора. За достойное воспитание детей и активное участие в жизни детского сада, куда ходят дети, семья неоднократно награждалась благодарственными письмами администрации дошкольного учреждения.

Семьям вручили подарки и поздравительные адреса губернатора Московской области и главы городского округа Домодедово.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.