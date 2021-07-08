РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил выпускников округа с окончанием школы и вручил медали «За особые успехи в учении» 272 отличникам на балу медалистов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие прошло в четверг в ДК «Балашиха». Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, получившим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам. В нынешнем году 272 ученика балашихинских образовательных учреждений показали высокие результаты в обучении.

«Многие мероприятия в этом году были отменены из-за коронавирусной инфекции, но есть традиции, от которых мы с вами не должны отказываться ни при каких обстоятельствах. Мне очень приятно, что сегодня мы все-таки смогли с вами собраться в этом зале, соблюдая все меры предосторожности. Вы – гордость нашего города. Более 10% выпускников окончили школу с медалью, и я с большим удовольствием вам ее вручаю», - сказал Юров.

Он добавил, что при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева делается многое, чтобы сфера образования развивалась. Строятся новые школы, пристройки к ним, стадионы, капитально ремонтируются существующие учебные заведения. Но эта работа не стоила бы ничего без огромного труда педагогического коллектива городского округа.

«Выдающиеся результаты, которые вы показали, это пример и показатель эффективности работы сферы образования. Мне хочется надеяться, что медали, которые вы сегодня получили, лишь первый шаг к вашей большой взрослой жизни, к мечте, к успехам и к новым достижениям», - подчеркнул Юров.

Он пожелал всем медалистам только успехов, победы и всегда двигаться только вперед. Каждому медалисту он вручил награду и подарок – наручные часы.

В 2021 году из образовательных учреждений Балашихи выпустились 2 315 человек. 34 школьника сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов, из них 15 медалистов.

Ученица гимназии №1 Анна Максимова стала мультибалльницей, набрав 100 баллов по русскому языку и столько же по истории. Она получит выплату в 100 тысяч рублей.

Больше всего стобалльников выпустил Лицей – 4 человека.

45 выпускников школ города, проявившие себя в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта получили муниципальную премию главы городского округа Балашиха, из них 14 - медалисты.