РИАМО - 8 июл. Автобусы, которые курсируют по Волгоградскому проспекту на юго-востоке столицы, вернулись на маршруты после того, как улицу освободили от пожарной техники, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В административном здании на Волгоградском проспекте произошел пожар. Во время тушения пожара был перекрыт выезд с Новоостаповской улицы. Маршруты автобусов №99, 161 и 186 были временно изменены.

К настоящему моменту возгорание в здании на Волгоградском проспекте ликвидировано.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео пожара на Волгоградском проспекте в Москве>>