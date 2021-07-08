РИАМО - 8 июл. Трасса Москва-Казань сыграет важную роль для развития столицы и позволит без светофоров доехать от Санкт-Петербурга до Казани, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить трассу Москва-Казань до Челябинска.

«Мы строим в Москве Северо-Восточную хорду, ее северный конец соединяет дорогу М-11 (Санкт-Петербург - Москва), а восточный конец - это начало дороги Москва-Казань. Таким образом, бессветофорное сообщение создаем между крупнейшими российскими федеральными магистралями М-11 и М-12», - сказал Собянин.

Он отметил, что это даст дополнительный эффект для развития.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.