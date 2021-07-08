РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В четверг стартовало голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в 2022 году, жителям городского округа Люберцы предложили выбрать для обустройства Томилинский лесопарк, сообщает портал «Добродел».

Всего на голосование вынесено 62 территории, которые по результатам сбора предложений за период с 11 мая по 6 июня получили наибольший отклик у пользователей портала.

С 8 по 22 июля на портале «Добродел» жители Подмосковья могут проголосовать за территории для создания на них лесопарков. Среди предложенных вариантов - Томилинский лесопарк в поселке Октябрьский. По итогам голосования 10 территорий будут рассмотрены для включения в адресный перечень проекта «Парки в лесу» на 2022 год.

Оставить свой голос можно по ссылке.