РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В городском округе Люберцы с начала года на железнодорожных путях погибли 11 человек, сообщает управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.

Основная причина гибели людей – проход на железнодорожные пути в несанкционированных местах. 14 июня 2021 года вблизи платформы «Томилино» электропоезд смертельно травмировал мужчину.

В 2020 году на железнодорожных путях в черте городского округа погибли 23 человека.

Наиболее травмоопасным участком железнодорожной инфраструктуры в черте городского округа остается перегон от платформы «Ухтомская» до станции «Люберцы-1».

В нынешнем году при участии представителей МТДИ, транспортной прокуратуры Подмосковья, ПЧ-5, НГЧ-14 и линейного отдела УВД проведено 9 рейдов по профилактике несанкционированного прохода граждан на объекты железнодорожной инфраструктуры. Выявлено и ликвидировано более 30 проходов в ограждениях.