РИАМО - 8 июл. Центральная кольцевая автодорога уже позволила привлечь большой объем инвестиций, это проект мирового уровня, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы уже видим <...> миллиарды (рублей - ред.) инвестиций. ЦКАД дает колоссальный эффект. Это проект мирового уровня», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что благодаря запуску ЦКАД сократился транзитный поток, снизилась аварийность.

Общая стоимость ЦКАД составляет 341,2 млрд рублей, из которых за счет средств Фонда национального благосостояния профинансировано 150 млрд рублей общих затрат и за счет средств инвесторов – 94,66 млрд рублей, возврат привлеченных средств будет обеспечен за счет сбора платы за проезд.

В финансировании ЦКАД приняли участие крупнейшие организации: Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, РФПИ.