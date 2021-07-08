РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. 510 скамеек отремонтировали в городском округе Мытищи, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу привести в нормативное состояние все скамейки в регионе.

Азаров отметил, что в муниципалитете эта работа активно ведется и будет продолжена до конца июля. На сегодняшний день в округе отремонтировано 510 скамеек из 629, плюс заменено 11.

«Думаю, все согласятся с мнением, что скамейки - это важный элемент благоустройства наших дворов, улиц и площадей. Поэтому мы уделяем внимание тому, чтобы они находились в исправном состоянии», - добавил Азаров.

Он считает, что каждый житель Мытищ, а также гости должны чувствовать себя уютно в одном из самых благоустроенных округов Подмосковья.

Контроль над ходом работ осуществляет министерство благоустройства Московской области.