РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В городском округе Мытищи в День семьи, любви и верности поздравили семейную пару Осиповых – Тамару и Алексея, которые в этом году отмечают 50-летний юбилей совместной супружеской жизни, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Эта семейная пара прожила вместе 50 лет в дружбе и согласии. Супруги воспитали достойно двоих детей, у них четверо внуков. Долгие годы проработали на Волжском автомобильном заводе. Оба очень активные жители. Мы искренне поздравляем семью Осиповых с золотым юбилеем свадьбы, с этим замечательным праздником, с Днем семьи, любви и верности», - сказала начальник Мытищинского управления ЗАГС Марина Барышникова.

Юбиляров также поздравили первый заместитель начальника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова и заместитель главы администрации горокруга Ирина Шилова.