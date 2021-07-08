РИАМО - 8 июл. Нагрузка на МКАД сократилась на 16% благодаря запуску ЦКАД, также значительно сократился транзитный поток на вылетных магистралях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.
ЦКАД проходит по Московскому региону в 50 км от МКАД. Трасса пересекает 13 федеральных дорог. Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км.
Ранее в Москве изменили правила проезда грузовиков. Транзитные машины весом свыше 12 т пользуются ЦКАД. На МКАД выезжают только грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Московского региона.
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