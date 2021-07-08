РИАМО - 8 июл. Нагрузка на МКАД сократилась на 16% благодаря запуску ЦКАД, также значительно сократился транзитный поток на вылетных магистралях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.

«Под вашим патронажем мы реализуем глобальный проект. ЦКАД - это один из ключевых проектов, Вы (Владимир Путин - ред.) последовательно контролировали его строительство. Мы четверть всех транзитных грузовиков перевели на ЦКАД. И это означает для нас на 6-10% улучшение движения на ключевых вылетных магистралях, и на 16% уменьшилась нагрузка МКАД», - сказал Собянин.

ЦКАД проходит по Московскому региону в 50 км от МКАД. Трасса пересекает 13 федеральных дорог. Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км.

Ранее в Москве изменили правила проезда грузовиков. Транзитные машины весом свыше 12 т пользуются ЦКАД. На МКАД выезжают только грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Московского региона.

Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>