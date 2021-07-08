РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Две жительницы подмосковного Подольска, работающие в индустрии красоты, стали призерами международной премии Profi Performance Award, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На VI международной премии Profi Performance Award, которая проводилась в Санкт-Петербурге, наградили профессионалов индустрии красоты и здоровья из Подольска. Так, индивидуальный предприниматель Оксана Фирманюк (салон «Академия Бьюти») и самозанятая Оксана Воркуева (мастер перманентного макияжа, бровист) вошли в число 98 призеров в номинации «Человек года» за вклад в развитие отечественной индустрии красоты и здоровья.

Profi Performance Award— это площадка для развития бизнеса, инструмент для построения и продвижения личного бренда.