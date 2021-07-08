РИАМО - 8 июл. В Малых Вяземах в Одинцовском округе построят путепровод, это позволит избавить находящийся там участок ЦКАД от светофора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«Есть один участок, где есть светофоры. Благодаря вице-премьеру (Марату Хуснуллину – ред.), поддержке президента (Владимира Путина – ред.) первый путепровод будет построен в (Малых – ред.) Вяземах», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор отметил важность того, чтобы ЦКАД на всем протяжении была бессветофорной.

Центральная кольцевая автодорога пересекает 13 федеральных дорог. Она разгружает улицы Москвы и города области от транзитного транспорта.

Путин запустил движение по заключительному участку ЦКАД>>