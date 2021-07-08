РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Глава Подольска Николай Пестов поздравил с Днем семьи, любви и верности супружескую пару Борисовых, проживших 60 лет вместе.

В четверг отмечается День семьи, любви и верности. В Подольске юбилеи совместной жизни (50, 55 и 60 лет) в текущем году отметила 131 супружеская пара. В этот день Пестов посетил семью Бориса и Маргариты Борисовых, которые встретившись на танцплощадке 60 лет назад, стали неразлучны всю жизнь.

«В праздничный день семье Борисовых пожелали крепкого здоровья, душевного тепла, уюта домашнего очага и только светлых событий», - написал на своей странице в соцсети Instagram Пестов.