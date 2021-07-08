РИАМО - 8 июл. Новые жилые комплексы, логистические центры построят вокруг ЦКАД, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«Теперь мы видим большой интерес инвесторов. <...> Большая программа строительства доступного комфортного жилья (у ЦКАД – ред.)», - сказал Воробьев.

Он отметил, что вокруг ЦКАД функционируют 19 индустриальных парков, строятся логистические центры.

«Все это позволит создать новые рабочие места», - заключил Воробьев.

Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км. Это первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток». Эта система позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок. Разрешенная скорость движения по трассе – 110 км/ч.