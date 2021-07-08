РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Пяти многодетным семьям подмосковного Подольска вручили подарки ко Дню семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольском городском центре социальной помощи семье и детям в четверг прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот и другие. В рамках мероприятия пяти многодетным семьям вручили памятные подарки.

«Под словом семья на Руси всегда подразумевалась хорошая и добрая традиция иметь многодетную семью. Ведь дети укрепляют не только узы брака, но и позволяют дарить любовь, заботу. В нашей стране демографическая ситуация стоит остро. Государство заинтересовано в том, чтобы у нас были крепкие семьи, в которых было много детей. В праздник я хочу пожелать многодетным родителям беречь своих детей, а юным горожанам – беречь своих родителей», - сказал Максимович.

Памятные подарки вручили семьям Станицыным, Токаревым, Колмаковым, Бормашенко и Акимовым. Также самому центру подарили подарки в виде картин.