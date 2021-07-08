РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В Люберецком ЦУРе председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов и председатель комиссии ОП по социальной политике, духовно-нравственному воспитанию, взаимодействию с НКО и благотворительности Елена Канчели вручили подшефным многодетным семьям Люберец косметические наборы.

Мероприятие прошло при поддержке депутата Госдумы Лидии Антоновой.

«Этот праздник имеет православные корни и основан на вековых традициях брака. Крепкая семья – настоящий источник вдохновения, стимул и поддержка для совершения хороших дел и больших достижений. В День семьи, любви и верности я хочу пожелать вам огромного счастья, терпения, крепкого здоровья и взаимопонимания. Любите и будьте любимы! Эти небольшие подарки в виде косметических наборов будут приятным знаком внимания в этот светлый праздник», - сказала Антонова.

По словам Канчели, со многими семьями они знакомы давно.

«Следим, чтобы у них все было хорошо. Ульяна Соколова воспитывает 5 дочерей и ожидает шестого ребенка. Семья с замечательной эмоциональной атмосферой. Дети с удовольствием помогают друг другу, старшие заботятся о младших. Учеваткины - очень активная, творческая семья, тоже воспитывают 5 детей. А у Ольги Сафоненковой с мужем 2 замечательные дочери. Поздравляю всех люберчан с Днем семьи, любви и верности и желаю гармонии», - отметила Канчели.