РИАМО - 8 июл. Запуск ЦКАД сделает проще логистику для машин скорой помощи в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии запуска дороги приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«Теперь область связана единым кольцом. Стало удобнее въезжать в город туристам, ездить скорой помощи. Раньше была бетонка, ужасная дорога, теперь дорога совсем другого уровня», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что важно, чтобы на всем протяжении дорога была бессветофорной.

Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км. Это первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок. Разрешенная скорость движения по трассе – 110 км/ч.

Центральная кольцевая автодорога пересекает 13 федеральных дорог. Она разгружает улицы Москвы и города области от транзитного транспорта.

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