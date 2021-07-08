РИАМО - 8 июл. Трассу Москва-Казань нужно продлить до Екатеринбурга, а затем до Тюмени и Челябинска, сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее планировалось трассу М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань реализовать до 2024 года.

«Дорогу дотащим (от Казани - ред.) до Тюмени, Челябинска и кольцо закроем. <...> Опорная сеть у нас будет», - сказал Путин.

Как отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, к сентябрю 2024 года дорогу планируют достроить.

«Мы вышли с предложением продлить трассу от Казани до Екатеринбурга. Президент сказал - да, строим. А теперь поставил задачу - довести дорогу до Тюмени и Челябинска, это еще 600 километров дороги. В 2024 году мы дойдем и до Екатеринбурга, и до Челябинска», - уточнил Хуснуллин журналистам.

В четверг президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД. В церемонии запуска приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Центральная кольцевая автодорога пересекает 13 федеральных дорог. Она разгружает улицы Москвы и города области от транзитного транспорта.

ЦКАД проходит по Московскому региону в 50 км от МКАД.