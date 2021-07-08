РИАМО - 8 июл. Президент России Владимир Путин назначил начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Михаила Виноградова уполномоченным России при Европейском суде по правам человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Госдума одобрила законопроект, который наделяет Генпрокуратуру правом представлять интересы России в европейских судах и организациях. Теперь прокуратура имеет право участвовать в заседаниях ЕСПЧ.

Также ведомство может формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней, которые будут представлять Россию в международных судах.