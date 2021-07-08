РИАМО - 8 июл. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в чине освящения и церемонии открытия памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии. Скульптурная композиция установлена рядом с церковью Петра и Февронии Муромских в селе Захарово, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Проект памятника был согласован с епархией, а чин освящения провел епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

«Для нас Петр и Феврония Муромские олицетворяют прежде всего мудрость, терпение, верность друг другу, которые они пронесли через многие испытания. Прошло 8 столетий, а любовь и семья остаются все теми же главными ценностями в нашем обществе. Сегодня мы вместе с вами здесь, в историческом, красивейшем, намоленном месте рядом с Церковью Петра и Февронии открываем эту скульптурную композицию, посвященную им. Уверен, что у всей нашей молодежи и новобрачных станет доброй традицией приезжать сюда в день свадьбы и получать благословение на долгую, счастливую, благополучную жизнь», — отметил Андрей Иванов во время церемонии открытия.

С идеей установить памятник рядом с церковью в 2017 году обратились к главе муниципалитета руководитель территориального управления Захаровское Мария Мотылева и помощник настоятеля храма Алексей Крайнов. Ровно 4 года назад, 8 июля 2017 года, на лужайке возле храма прошла церемония закладки камня в основание памятника.

Скульптурную композицию выполнила группа «Творческие мастерские «Сирин» в составе мастеров Алексея Крайнова, Ивана Буракова, Максима Калинина, Дмитрия Крупенина и руководителя проекта Сергея Крайнова. История творческого коллектива насчитывает уже более 25 лет. За это время мастера создали памятники во многих городах нашей страны – Владимире, Донецке, Самаре, Краснодаре и других.

Храм в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в селе Захарово был возведен в 2014 году. Бревенчатая церковь построена по всем правилам деревянного зодчества из леса, срубленного в Архангельской области.