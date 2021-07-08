РИАМО - 8 июл. В аэропорту Домодедово транспортная полиция задержала подозреваемого в краже часов у пассажира. Продолжается расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово обратился житель Бурятии. Во время прохождения входного контроля он по собственной неосторожности оставил в лотке свои наручные часы, а когда вернулся их уже не было.

Сотрудники транспортной полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Судя по видео, часы забрал молодой человек, проходивший контроль сразу за потерпевшим. Собирая свои вещи, он заметил оставленный аксессуар в соседнем лотке, забрал его и ушел.

Задержать подозреваемого сразу правоохранителям не удалось. Он успел покинуть Москву и улететь в город Наманган Республики Узбекистан. По признакам состава возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемого поставили на сторожевой контроль. И когда 26-летний уроженец Таджикистана вернулся в Россию, его задержали.

Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.