РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Новые квартиры по программе реновации будут уже с ремонтом и сантехникой, сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Копцик.

В Королеве проходят встречи с жителями ветхого жилья по вопросам реновации. Очередное обсуждение прошло с жителями домов с улиц Советская и Чапаева микрорайона Первомайский, Советская и Фабричная микрорайона Текстильщик.

«В начале каждой встречи рассказываем жителям о специфике и принципах реализации программы. Программа призвана обеспечить комфортные условия проживания людям, которые десятки лет ждали расселения из ветхих домов. В нашем городе в первый этап программы было предложено внести 11 ветхих домов, от жителей которых в адрес Главы города и администрации поступило множество обращений с просьбой о расселении», - сказал Копцик.

Новые квартиры планируют строить на участке на улице Тихонравова. Строительство будет вестись по новым стандартам, утвержденным губернатором Московской области. В них не будет мусоропроводов, будет обеспечена доступная среда для маломобильных граждан, в подъездах будут места для хранения колясок и велосипедов и панорамное остекление входных групп.

Все квартиры будут предоставляться с ремонтом и сантехникой. Новые дома будут обеспечены социальной инфраструктурой, парковочным пространством, благоустройством территории, планируется расширение автодороги на улице Тихонравова.

«Принятие решений и оформление документов на комплексное развитие территории должно завершиться до конца года, при положительном решении самих жителей», - добавил Копцик.

Положительным будет считаться решение при получении согласия 2/3 жильцов. При расселении каждый случай будет рассматриваться индивидуально.