РИАМО - 8 июл. Благодаря развитию дорожной инфраструктуры количество погибших в ДТП в столице снизилось в 2 раза с 2010 года, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, при проектировании дорог в городе применяют современные методы, которые основаны на принципах международной программы по безопасности Vision Zero.

«Такой подход к городскому планированию дает результаты. В программу входят такие мероприятия, как успокоение трафика, снижение скорости, строительство светофоров, изменение схем движения», - сказал Ликсутов.

По его словам, за 2020 года в дорожных авариях в столице погибли 376 человек. Этот показатель в 2 раза меньше, чем 10 лет назад.

В Москве прошло заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. В совещании приняли участие заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, руководитель ЦОДД Михаил Кизлык, начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Александр Быков, замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев, префекты и заместители префектов округов Москвы.