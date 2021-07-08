РИАМО - 8 июл. Доследственную проверку проводят в Подмосковье по факту обрушения потолка в зале ожидания железнодорожного вокзала на станции Ожерелье в Кашире, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 7 июля при проведении ремонтных работ в зале ожидания вокзала станции Ожерелье Павелецкого направления МЖД произошло обрушение навесного потолка.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев и сотрудников подрядной организации, организовавшей ремонт. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.