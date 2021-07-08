РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. Сотрудники Госавтоинспекции начали проводить скрытое патрулирование в Мытищах с целью принятия дополнительных мер по пресечению и предупреждению аварийных ситуаций на дорогах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Совместно с экипажем работает автомобиль скрытого патруля. Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, инспекторы снимают нарушение с помощью фото- видеофиксации, установленной внутри машины. Далее транспортное средство останавливает экипаж ДПС и на нарушителя составляется административный протокол. Водителям, которые сомневаются в своем нарушении, демонстрируют видеозаписи.

Сотрудники Мытищинской Госавтоинспекции с помощью скрытого патруля привлекли к ответственности 9 нарушителей, на 3 из них составлены административные материалы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть ответственными и дисциплинированными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.