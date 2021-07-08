РИАМО - 8 июл. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов и председатель совета депутатов округа Станислав Радченко поздравили пару с 70-летним стажем семейной жизни с Днем семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Большую часть жизни они посвятили Видновскому краю. Михаил Егорович много лет проработал в горячем цеху МКГЗ, имеет звание «Труженик тыла», «Ветеран труда». Антонина Степановна долгое время была почтальоном. Оба внесли большой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, имеют трудовые награды и благодарности, воспитали двоих детей и троих внуков.

Чествование семейных пар, долгие годы проживших в браке, - добрая традиция Ленинского округа. В День семьи, любви и верности чету Бодровых поздравили глава Дмитрий Абаренов и председатель совета депутатов округа Станислав Радченко.

«Семья – самое важное, что есть в нашей жизни. Такие крепкие пары, как ваша, – пример для молодого поколения и для всех нас. Пусть в вашем доме и в каждой семье Ленинского округа царит мир, добро и благополучие. Здоровья вам и долгих лет жизни», – пожелал глава муниципалитета.