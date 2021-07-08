РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Жители подмосковного Красногорска могут бесплатно получить новые профессии на базе колледжа, сообщила руководитель Регионального центра компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа Ильсия Шанаурова.

Красногорский колледж стал одной из площадок реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Бесплатно пройти обучение за счет средств федерального бюджета могут ищущие работу и безработные, а также граждане старше 50 лет, предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, а также не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

На базе Красногорского колледжа можно пройти обучение по компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Веб-дизайн и разработка», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Программные решения для бизнеса», «Поварское дело».

Заявку на участие можно оставить на портале «Работа в России».

«Первая группа начнет занятия с 12 июля по программе «Разработка веб-приложений». Занятия пройдут в дистанционном формате», - сказала Шанаурова.