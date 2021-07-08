РИАМО - 8 июл. Три автобусных маршрута временно изменили на юго-востоке Москвы из-за работ по ликвидации пожара на Волгоградском проспекте, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее из-за пожара по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, корп. 8 был перекрыт участок дублера Волгоградского проспекта от д. 32, корп. 1 до д. 36.

Также перекрыли выезд с Новоостаповской улицы. Маршруты автобусов №№99, 161 и 186 временно изменены. Пассажиров попросили внимательно слушать объявления водителей.

К настоящему моменту возгорание в здании на Волгоградском проспекте ликвидировано на площади около 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Видео пожара на Волгоградском проспекте в Москве>>