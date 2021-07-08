РИАМО - 8 июл. Актера и режиссера Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в столице, передает корреспондент РИАМО.

На церемонии погребения присутствовали родные, друзья и поклонники творчества Меньшова.

До этого в большом зале Центрального дома кинематографистов состоялась гражданская панихида по актеру и режиссеру.

Меньшов скончался 5 июля на 82-году жизни. Знаменитый режиссер умер от последствий коронавируса. Информация о его болезни появилась в СМИ 26 июня, однако сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Вместе с режиссером в больницу с коронавирусом попала и его жена – артистка Вера Алентова. 7 июля ее выписали из больницы.

Режиссер получил небывалую популярность за фильм «Москва слезам не верит», за который в 1981 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также российские зрители запомнят Меньшова за легендарный фильм «Любовь и голуби», а также «Ширли-мырли», «Розыгрыш» и многие другие.

В ходе церемонии прощания народный артист России Александр Панкратов-Черный отметил, что работы Меньшова останутся будущим поколениям.

«Он был талантливейший человек и в актерском мастерстве, и режиссуре. Он настоящий патриот своего отечества. Он очень любил Россию, народ и страдал за них. Однажды он мне сказал: «Саша, надо фильмы снимать о любви, потому что русскому народу любовь необходима!» — поделился Панкратов-Черный.

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