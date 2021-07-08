РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Преподаватель Красногорской детской художественной школы Елена Рассолова получила грант на обучение по программе бизнес-школы для старшего поколения, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Бизнес-школа «Сколково» подвела итоги конкурса грантов программы «Перезагрузка 55+. Новые смыслы и возможности» при поддержке АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография». Грант позволит полностью покрыть стоимость обучения на программе.

В конкурсе принимали участие учителя, преподаватели, врачи, работники научной и культурной сферы. В финал конкурса вышли 11 участников. Победителем стала Елена Рассолова — преподаватель живописи и рисунка, руководитель структурного подразделения муниципального учреждения дополнительного образования «Красногорская детская художественная школа».

«Я решила принять участие в программе, потому что меня заинтересовал этот проект. Подобного предложения, ориентированного на наш возраст, я не встречала. Есть предложения программ переподготовки и переобучения, но меня они не привлекают, так как я считаю, что в настоящий период профессия преподавателя изобразительного искусства является востребованной и актуальной», — поделилась Рассолова.

Она добавила, что от программы ожидает получить новый взгляд на свое будущее, на себя, на свои творческие и профессиональные возможности.

Первая комплексная программа обучения для старшего поколения «Перезагрузка 55+. Новые смыслы и возможности» — это уникальный для российской системы образования проект, который дает возможность применять годами накопленный профессиональный опыт в современных реалиях, расширить горизонты видения и вести активную и насыщенную жизнь после 55 лет.

Проект разработан ведущими экспертами бизнес-школы «Сколково» с учетом специальной методики обучения людей в зрелом возрасте. Главные создатели программы — Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково», профессор, executive-коуч, Светлана Миронюк, проректор «Сколково» по операционной деятельности и цифровому развитию, профессор бизнес-практики, Елизавета Садова, профессор бизнес-школы «Сколково».

Срок обучения на программе составляет 4 недели. Слушателей ждут насыщенный образовательный трек совместно с кураторами, интенсивная коммуникация с наставниками и целый ряд активностей в группах с единомышленниками.