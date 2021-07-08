РИАМО - 8 июл. Президент России Владимир Путин в четверг принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию заключительного участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). В мероприятии также приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Также в церемонии принял участие председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Глава государства посетил центральный пункт управления дорогой и запустил участок ЦКАД-1 (от Калужского до Симферопольского шоссе - замыкает кольцо ЦКАД), развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», а также пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия».

ЦКАД проходит по Московскому региону в 50 км от МКАД. Центральная кольцевая автодорога пересекает 13 федеральных дорог. Она разгружает улицы Москвы и города области от транзитного транспорта.

Длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно будут использоваться 260 км. Это первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок. Разрешенная скорость движения по трассе – 110 км/ч.