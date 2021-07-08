РИАМО - 8 июл. Московская область продолжает делиться опытом работы Центра управления регионом, 7 июля делегация Камчатского края посетила подмосковный ЦУР с рабочим визитом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В состав делегации вошли вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич и министр цифрового развития региона Николай Киселев.

«Посетив в мае ЦУР в Петропавловске-Камчатском, вице-премьер Дмитрий Чернышенко порекомендовал руководству Камчатского края изучить опыт работы нашего ЦУРа. Сегодня мы с удовольствием рассказали коллегам, как работает наш центр и каких результатов удалось добиться за 2 года работы», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что центр управления регионом Московской области был первым в своем роде центром в стране. С момента открытия центр успели посетить более 90 делегаций для обмена опытом в сфере цифрового государственного управления.

Месяц назад было предложено включить Камчатку в пул регионов с интеграцией всех систем госуправления. Поэтому в ходе визита были детально рассмотрены профильные блоки «Медицина», «Строительство», «ЖКХ», «Дороги и транспорт», «Нацпроекты».

«ЦУР Московской области, конечно, является примером современного и технологичного подхода к работе с конкретными проблемами. Причем, что немаловажно, заточенным не только на их решение в настоящий момент, но и на предотвращение их появления в будущем. Благодарны коллегам за организацию визита и рассчитываем на помощь во внедрении увиденных подходов к работе на Камчатке», – сказал вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.