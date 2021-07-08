РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. За первый летний месяц в роддоме Люберец появились на свет 388 детей, сообщает Московский областной центр охраны материнства и детства.

Всего в Люберцах родились 388 малышей: 215 мальчиков и 173 девочки. Среди имен, которые получили июньские новорожденные, - Златослава, Адам, Тея, Богдан, Мирон, Филипп, Лея, Герман.

В медицинском учреждении отметили, что в перинатальном центре с начала 2021 года появились на свет 1 952 малыша, в том числе 27 двоен.