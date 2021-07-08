РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Комплекс из школы на 900 мест и детсада на 150 мест планируют построить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска до 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Завершено проектирование воспитательно-образовательного комплекса вблизи Волоколамского шоссе в поселке Нахабино.

Заключен договор на проведение экспертизы проектной документации в части определения сметной стоимости строительства воспитательно-образовательного комплекса, включающего среднюю школу на 900 учащихся и детский сад на 150 малышей.

Здание образовательного комплекса будет разделено на функциональные блоки, относящиеся к детскому саду и школе. В детском саду будут обустроены групповые ячейки, залы и кабинеты для занятий с детьми, технические помещения. Учебные классы с рекреациями, актовыми и спортивными залами будут расположены отдельно.

На территории детского сада обустроят площадки для игр – индивидуальные для каждой группы, а также для занятий физкультурой. Предусмотрены теневые навесы для защиты от солнца и дождя. На территории школы также появятся площадки для игр и отдыха, стадион с беговыми дорожками.

Проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.