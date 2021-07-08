РИАМО - 8 июл. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Балашихе (248), Подольске (186) и Люберцах (122), по всему региону за сутки выявили 2581 случай, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

108 случаев коронавируса выявили в Королеве, 105 — в Воскресенске, по 93 — в Истре, Красногорске, по 92 — в Одинцовском округе, Шатуре, 85 — в Орехово-Зуевском округе, 82 — в Пушкине, 78 — в Сергиевом Посаде, 74 — в Химках, 72 — в Чехове, 67 — в Мытищах, 66 — в Солнечногорске, 65 — в Дмитрове, 62 — в Лобне, 57 — в Щелкове.

49 новых случаев Covid-19 выявили в Котельниках, 47 — в Раменском округе, по 42 — в Кашире, Богородском округе, 39 — в Домодедове, 33 — в Рузе, по 32 — в Дзержинском, Клину, 30 — в Егорьевске, 29 — в Электростали, по 28 — в Ленинском округе, Серпухове, по 25 — в Долгопрудном, Лотошине, Реутове, 24 — в Луховицах, 22 — в Коломне, 19 случаев выявили в Волоколамске, 18 — в Дубне, 16 — в Лосино-Петровском, по 14 — в Ивантеевке, Ступине, 13 — в Наро-Фоминске.

По 10 случаев инфекции выявили в Можайске, Талдоме, по 9 — в Жуковском, Пущине, по 8 — в Лыткарине, Шаховской, 7 — в Озерах, по 6 — в Черноголовке, Фрязине, 4 — в Павловском Посаде, по 3 — в Краснознаменске, Красноармейске, по 2 случая выявили в Зарайске, Электрогорске, 1 случай выявили в Звездном городке.

Ни одного случая не выявили во Власихе, Бронницах, Молодежном, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах.

С начала пандемии в Московской области выявлено 334 903 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 6 671 человек. Выздоровели и выписались 270 450 человек.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- 109 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии умерли 23 328 человек.

- В Москве не будут вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. Некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, возобновят работу.

- В Москве ежедневно прививают 100 тыс. человек от коронавируса. Ситуация с распространением Covid-19 постепенно стабилизируется.

- Веранды кафе в Москве продолжат работать без QR‑кодов по 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль.

- Проценко рассказал, как жара влияет на осложнения от коронавируса:

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

- Еще 6805 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2 046 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек.

- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появление суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.